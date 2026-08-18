Несколько участков трех трасс отремонтировали в Свердловской области

Ремонтные работы на нескольких участках трех трасс Свердловской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершены, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Всего в текущем строительном сезоне будут приведены в нормативное состояние 36 участков общей протяженностью 220 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Max Фото: канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Max

«Готов двухкилометровый отрезок автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Новолялинском муниципальном округе. Здесь проведен полный цикл ремонтных работ: обустроено дорожное полотно, обновлена гидротехническая инфраструктура, оборудованы элементы безопасности дороги — сигнальные столбики, светоотражающая разметка»,— рассказал глава региона.

Два объекта в Красноуфимском муниципальном округе также готовы к открытию — это 10 км дороги Красноуфимск — Месягутово, где завершены работы на различных участках трассы. В Тугулымском муниципальном округе дорожные службы заканчивают ремонт трех участков дороги Трошково — Зубково.

Ирина Пичурина