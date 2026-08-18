В Кургане не смогли найти подрядчика на расчистку водохранилища

Аукцион по поиску подрядчика на расчистку участка Курганского водохранилища на реке Тобол за 135,2 млн руб. признали несостоявшимся. Причиной стало отсутствие участников, указано на портале госзакупок.

Торги устраивал департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Подрядчику предстояло выполнить работы от створа Курганского гидроузла вверх по течению до пляжа «Бабьи пески» на отрезке протяженностью 1,7 км. Необходимо было убрать накопленный мусор и иные загрязнения с берега, ил с поверхности водоема и излишнюю растительность в самом водохранилище.

Виталина Ярховска