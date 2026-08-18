Ратмир Мавлиев предложил мировую депутатам горсовета

Бывший сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев предложил троим муниципальным депутатам мировые соглашения по искам о защите деловой репутации, поданным в суды из-за их высказываний на заседании горсовета. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат чиновника Марат Самойлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

14 июля горсовет Уфы расторг контракт с главой администрации Ратмиром Мавлиевым из-за отзыва у того допуска к государственной тайне. На заседании совета, которое транслировалось в соцсетях органа власти, спикер Марат Васимов заявил о наличии информации об использовании гаража администрации города для перевозки судей из Татарстана, единоросс Павел Васильев — о «потоке грязи», в том числе якобы из-за затрат на «девушек легкого поведения», его коллега по фракции Юлай Муратов — об информации про «экскортниц», «коррупцию» и «судей из Татарстана».

После заседания Ратмир Мавлиев через адвоката заявил прессе о намерении обратиться в суд из-за высказываний, порочащих имя и деловую репутацию. Иски в отношении Марата Васимова и Павла Васильева поданы в Октябрьский районный суд, в отношении Юлая Муратова — в Кировский райсуд. Заявления на сегодня остаются без движения.

В предложениях о мирном урегулировании (тексты есть в распоряжении «Ъ-Уфа») Ратмир Мавлиев ссылается на экспертизу специалиста ООО «Институт независимых досудебных и судебных экспертиз», которая, по его словам, подтверждает негативный характер реплик.

Идэль Гумеров