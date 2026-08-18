Euractiv: США могут разрешить использовать свои снаряды в европейских установках

Власти США допускают выдачу разрешения на адаптацию европейских пусковых установок под запуск американских ракет и снарядов, сообщает Euractiv со ссылкой на источники. По данным издания, это устранит «серьезное препятствие» для обмена боеприпасами между союзниками по НАТО в военное время.

Euractiv уточняет, что Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Италия поставили на вооружение американскую систему HIMARS. Тем временем Дания, Испания, Германия, Нидерланды и Греция закупают Euro-PULS израильской разработки. Серьезной проблемой являются боеприпасы, использование которых ограничено выбранными США установками HIMARS и M270. Вашингтон ранее отклонял просьбы Берлина об интеграции своих ракет на другие пусковые установки. Однако теперь «это препятствие, возможно, удастся преодолеть», утверждает издание.

По данным Euractiv, прежняя позиция США «носила политический и коммерческий характер». В частности, американские власти якобы опасались роста затрат, а также раскрытия конфиденциального программного обеспечения конкурентам.

Страны Запада закупают ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS для Украины. Однако в этом году объемы производства американского оружия для нужд Украины значительно сократились, а среднемесячная оплата выполненных контрактов упала с $587 млн до $265 млн. Эксперты связывают это в том числе с отказом администрации США выделять финансирование для поставок вооружений Киеву.

Подробности — в материале «Ъ» «Военную помощь Киеву уполовинили».