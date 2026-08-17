Военную помощь Киеву уполовинили

Объемы производства американского оружия для нужд Украины в этом году значительно сократились по сравнению с предыдущим годом, а среднемесячная оплата выполненных контрактов упала с $587 млн до $265 млн. Американские эксперты связывают это как с отказом администрации Дональда Трампа выделять новое финансирование для поставок вооружений Киеву, так и с объективными сложностями американского ВПК, буквально заваленного заказами. В Москве указали на то, что США продолжают оказывать военную поддержку киевскому режиму, потребовав разъяснений в этой связи от Госдепартамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Информация о снижении производства оружия для Украины содержится в обнародованном на минувшей неделе ежеквартальном отчете для Конгресса США специального генерального инспектора по операции «Атлантическая решимость». Речь в нем идет о ходе выполнения Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). В отличие от передачи готового оружия из арсеналов Пентагона по решению президента США, USAI предусматривает оплату из американского военного бюджета контрактов на производство вооружений с нуля.

В рамках USAI Украина получает ключевые виды высокотехнологичного оружия, которое производится только американским ВПК или в редких случаях по лицензиям в других странах. Поставки в числе прочего включают:

зенитные ракетные комплексы NASAMS и ракеты к ним, а также к комплексам Patriot;

крупные партии 155-миллиметровых снарядов и управляемых ракет воздушного базирования;

разведывательные и ударные БПЛА Phoenix Ghost, Switchblade, Puma;

РЛС контрбатарейной борьбы и воздушного наблюдения;

компактные ЗРК VAMPIRE, предназначенные для борьбы с дронами.

В отчете генерального инспектора отмечается, что по итогам первого квартала 2026 года ежемесячные суммы оплаты контрактов по программе USAI сократились на 54,8% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Неизрасходованными остаются $13,49 млрд из общей суммы финансирования в $32,49 млрд.

Основной причиной этого американские эксперты называют неспособность оборонных гигантов справиться с валом заказов на новые партии оружия. В июльском отчете Конгрессу США о финансировании военной помощи Украине, в частности, отмечается: «Некоторые представители НАТО и европейских стран выразили обеспокоенность тем, что военные операции США против Ирана могут привести к нехватке и задержкам в закупках, что может повлиять на помощь Украине».

По итогам военных действий против Ирана Пентагон столкнулся с критическим истощением ракетных арсеналов (см. “Ъ” от 5 августа). Американские оборонные компании Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman взяли на себя многомиллиардные обязательства по многократному увеличению производства как ракет-перехватчиков для комплексов ПВО, так и ударных ракет.

Эти же компании выступают основными подрядчиками по программе USAI. И сейчас они просто не справляются с громадным числом военных заказов, сокращая производство на тех направлениях, которые не входят в число приоритетов администрации Трампа, а именно к такой категории на фоне сосредоточенности Белого дома на Иране и относится, очевидно, Украина.

На саммите НАТО в Анкаре в начале июля Дональд Трамп, по сути, отказал Владимиру Зеленскому в немедленной передаче новых партий дефицитных ракет для комплексов Patriot, заявив: «У нас есть Patriots, но их не так уж много. Они нам тоже нужны».

Переговоры же о передаче Киеву лицензии на производство таких ракет явно затягиваются, а господин Трамп публично выражал сомнения, что это вообще возможно.

Еще одна причина сокращения производства вооружений для Украины — недостаток финансирования. Последнее решение о выделении на это средств в Вашингтоне приняли в январе этого года. Суммы довольно скромные — по $400 млн на этот и следующий финансовый год. Причем это делается на основании законов, принятых еще во время президентского срока Джо Байдена.

Как отмечается в докладе нью-йоркского Совета по международным отношениям, в 2022–2024 годах Конгресс США предоставил на военную поддержку Киева $195 млрд. С момента возвращения в Белый дом Дональда Трампа Конгресс не принял ни одного законодательного акта о выделении нового финансирования.

Однако это не означает прекращения накачки Украины американским оружием. Из $195 млрд к настоящему времени, по данным Совета по международным отношениям, освоено 59%. За счет остатков же этих средств оплачиваются в том числе контракты по программе USAI или работа американской разведки в интересах военных действий Украины против России.

В Москве, несмотря на возобновление конструктивного диалога с Вашингтоном при Дональде Трампе, обвиняют США в продолжении военной поддержки киевского режима и даже прямом участии американских военных в планировании и осуществлении ударов по российской гражданской инфраструктуре.

«Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать в том числе и про разведданные, и то, что США гораздо глубже вовлечены в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответ»,— сказал 14 августа в интервью ВГТРК глава МИД РФ Сергей Лавров.

Андрей Смирнов