В пользу водителя на Урале взыскали 1,5 млн рублей за ущерб от наезда на выбоину

Свердловский областной суд подтвердил обязанность регионального ГКУ «Управление автомобильных дорог» выплатить более 1,5 млн руб. владельцу автомобиля за ущерб от наезда на выбоину, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как установил Октябрьский районный суд Екатеринбурга, инцидент случился ночью 16 июня 2025 года на 21 км дороги Первоуральск — Шаля. Водитель Land Rover повредил машину — стоимость ремонта, согласно техэкспертизе, составила около 1,67 млн руб. Истец считал, что причиной ДТП стало ненадлежащее состояние дороги. В ходе заседания было установлено: дорожное покрытие не соответствовало ГОСТу, что подтвердили материалы Госавтоинспекции и МВД. Ответчик ссылался на подрядчика ООО «УралДорТехнологии», однако суд признал управление ответственным, так как участок находится в оперативном управлении учреждения-владельца дорог регионального значения, которое несет ответственность за их содержание. При этом предписания подрядчику об устранении недостатков не были исполнены, хотя направлялись неоднократно.

Сумма взыскания уменьшена на 10% из-за частичной вины водителя, который мог выбрать скорость с учетом состояния дороги. Итоговая выплата составила 1,5 млн рублей за ремонт и 91 тыс. рублей на компенсацию судебных расходов. Апелляционная жалоба ответчика была отклонена, так как он не представил доказательств, опровергающих выводы экспертизы, и не ходатайствовал о повторной проверке. Решение суда вступило в законную силу.

Ирина Пичурина