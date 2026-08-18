Выдача льготной ипотеки в Челябинской области упала вполовину

В июле 2026 года число выданных льготных ипотечных кредитов в Челябинской области составило 561 заем. Это на 52% меньше, чем в июне, сообщает Объединенное кредитное бюро.

Объем одобренных займов на жилье в регионе в середине лета снизился на 53%, до 2,9 млрд руб. Средний чек достигал 5,1 млн руб. после 5,2 млн руб. в июне. В целом по стране в июле банки выдали россиянам 27,8 тыс. льготных ипотечных кредитов на 165,9 млрд руб. За месяц показатели упали на 50% и 51% соответственно.

Виталина Ярховска