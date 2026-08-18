В Москве умерла поджегшая свою квартиру из-за «схемы Долиной» женщина

Пенсионерка, которая устроила поджог в квартире после ее продажи мошенникам, скончалась в больнице от полученных ожогов. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Женщина стала жертвой телефонных аферистов в 2022 году. По их указанию она продала свою квартиру на улице Менжинского на северо-востоке Москвы, а затем проиграла жилищный спор новой владелице жилья Нино Цитлидзе.

5 августа, когда к ней пришли судебные приставы, пенсионерка подожгла квартиру. Помещение выгорело, а сама женщина получила ожоги. СМИ писали, что ее госпитализировали с ожогами 70% тела и что она впала в кому. Госпожа Цитлидзе в разговоре с «Ъ» заявила, что госпожа Иванова готовилась к поджогу: специалисты пожарной бригады установили, что стены квартиры незадолго до пожара облили горючей жидкостью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Выселение закончилось пожаром».