В Москве умерла поджегшая свою квартиру из-за «схемы Долиной» женщина
Пенсионерка, которая устроила поджог в квартире после ее продажи мошенникам, скончалась в больнице от полученных ожогов. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
Женщина стала жертвой телефонных аферистов в 2022 году. По их указанию она продала свою квартиру на улице Менжинского на северо-востоке Москвы, а затем проиграла жилищный спор новой владелице жилья Нино Цитлидзе.
5 августа, когда к ней пришли судебные приставы, пенсионерка подожгла квартиру. Помещение выгорело, а сама женщина получила ожоги. СМИ писали, что ее госпитализировали с ожогами 70% тела и что она впала в кому. Госпожа Цитлидзе в разговоре с «Ъ» заявила, что госпожа Иванова готовилась к поджогу: специалисты пожарной бригады установили, что стены квартиры незадолго до пожара облили горючей жидкостью.
Подробнее — в материале «Ъ» «Выселение закончилось пожаром».
Жилищный спор между Натальей Ивановой и Нино Цитлидзе длился почти четыре года, и в мае 2024 года Бабушкинский районный суд Москвы удовлетворил иск госпожи Цитлидзе о выселении пенсионерки. Однако в июне 2025 года Мосгорсуд отменил это решение и удовлетворил встречный иск Ивановой о признании сделки купли-продажи недействительной.
Мошенники убедили Наталью Иванову продать квартиру, представившись сотрудниками ФСБ и Центробанка, и утверждали, что с её счёта переведены деньги гражданину Украины, что привело к обвинениям в госизмене. По заданию аферистов пенсионерка также совершила поджог военкомата, за что получила два года условного срока.