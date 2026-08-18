Российские футбольные клубы и сборная в ближайшее время не вернутся на международную арену. В этом уверен почетный президент РФС Вячеслав Колосков. По мнению чиновника, для этого нужно минимум два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В последнее время позитивные новости о победах наших спортсменов, которых возвращают на международные турниры, приходят все чаще. Следить за успешным выступлением гимнасток и синхронисток было, конечно, приятно, но, к сожалению, пока все победы спортивного руководства нашей страны кажутся локальными, ведь под запретом остается хоккей и спорт номер один — футбол. Пока вариантов, чтобы решить эту проблему, не видно.

Вячеслав Колосков в интервью известному спортивному порталу заявил, что быстрый вариант возможен, только если Россия добьется капитуляции Украины на поле боя.

Если же появится некий мирный договор, то все затянется. Причем два года, о которых говорит чиновник, — это цветочки, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Готовиться надо к 2030 году. А для этого необходимо абсолютно пересмотреть стратегию развития российского футбола, готовить молодых ребят, развивать их. Есть иллюзия, что благодаря чемпионату мира мы построили великолепную инфраструктуру. Но мы ее построили в определенных местах. А у нас же страна не ограничивается теми 10-11 городами, где это мероприятие проходило».

Дело в том, что в 2028 году футбольный чемпионат Европы пройдет в Англии и, конечно, будет сделано все, чтобы сборная России участия в нем не принимала. А чемпионат мира 2030 года уже состоится в Испании, Португалии и Марокко, которые не столь неистовы в желании противостоять РФ. Что же касается клубов, то здесь все еще сложнее, уверен бывший владелец «Спартака» бизнесмен Андрей Червиченко:

«Вы себе представляете, что через два-три года мы сможем играть в Прибалтике? Как мы будем выступать в Польше, когда поляки, пусть и под видом добровольцев, наемников, но тоже там сотнями гибнут на Украине. Есть и страны, в которые мы в принципе не можем поехать. И как вот эту проблему решать, я не знаю. Все время играть на нейтральном поле? А они к нам как поедут? Будут кричать, что им там страшно, что их всех забьют, заплюют, камнями закидают. Житейские стороны этого вопроса тоже очень важны».

Кроме того, глава FIFA Джанни Инфантино, который активно призывал вернуть российский футбол на международную арену, сейчас больше занят борьбой за власть.

И до выборов, которые запланированы на март 2027-го, точно не будет совершать резких движений. Так что позитивных новостей по футболу в ближайшее время не будет. В хоккее уже принято решение, что наша сборная отстранена еще на год.

Даже в позитивном документе по снятию санкций с Олимпийского комитета России есть нюансы. Во-первых, это решение является временным. А во-вторых, там есть пункт, который, мягко говоря, не устроит многих. По мнению чиновников МОК, ОКР не должен включать новые регионы. К тому же международные борцы за справедливый спорт делегировали полномочия по возвращению России на международные соревнования федерациям.

Так что в каждом конкретном случае придется решать вопрос, что называется, в индивидуальном порядке, причем нередко (как в случае с хоккеем) с людьми, которые даже слышать не хотят о России. Так что можно, конечно, выиграть целый ряд судебных тяжб, но при нынешнем положении вещей реальных сдвигов в этом вопросе ждать не стоит.

Владимир Осипов