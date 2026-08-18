Володин: в Москве вдвое выросло число выдворенных за нарушения мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о двукратном росте числа выдворенных мигрантов из Москвы за первое полугодие 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, количество иностранных граждан, покинувших столицу в связи с нарушениями миграционного законодательства, выросло с 8,3 тыс. до 16 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Вячеслав Володин уточнил, что показатель по Москве составляет треть от общего числа выдворений из страны за нарушение правил въезда или режима пребывания. При этом общее число административных решений о выдворении мигрантов за полгода достигло порядка 100 тыс., что в 2,6 раза превышает показатель за аналогичный период 2025 года.

Глава нижней палаты парламента напомнил, что до недавнего времени мера административного выдворения применялась по 22 статьям КоАП. В июле был принят федеральный закон, расширивший перечень оснований для выдворения до 45 статей.