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Челябинские девелоперы увеличили площадь строительства на 21%

В августе 2026 года площадь текущего строительства в Челябинске достигла 1,1 млн кв. м. По сравнению с концом прошлого лета показатель вырос на 20,7%, отмечают в исследовании специалисты «Движение.ру».

Самое сильное изменение площади текущего строительства среди городов-миллионников зафиксировано в Омске — здесь за год она увеличилась на 23,8%. Челябинск занял в топе второе место. На третьем расположилась Пермь с ростом на 12%. При этом в большинстве мегаполисов процент распроданности жилья с вводом до конца 2026 года мал. В целом по стране в июле он достиг исторически минимального уровня — 55%. «Нераспроданными» миллионниками стали Краснодар (34% квартир реализовано), Челябинск (37%) и Омск (43%).

Виталина Ярховска

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