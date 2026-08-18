В Рязанской области при атаке БПЛА пострадали три человека

Над территорией Рязанской области ночью сбили девять БПЛА. Пострадали три человека, сообщил губернатор региона Павел Малков.

Двое пострадавших были госпитализированы, подробности об их состоянии не приводятся. Повреждения получили три частных дома в Рязанском округе, уточнил губернатор.

Рязанская область регулярно подвергается атакам беспилотников ВСУ. В предыдущий раз регион был атакован 16 августа: было уничтожено семь дронов, обошлось без жертв и разрушений.