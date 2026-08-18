Парашютист собирается побить рекорд в поддержку фестиваля молодежи на Урале

Российский парашютист, многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов совершит прыжок из стратосферы в поддержку Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Он собирается спрыгнуть с теплового аэростата с высоты 11-12 тыс. м и установить абсолютный мировой рекорд.

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Действующий рекорд принадлежит парашютистам из Польши, которые совершили прыжок с аэростата с высоты 10 060 м. Попытка побить рекорд состоится 22 августа — прыжок Сергей Бойцов выполнит совместно с пилотом Иваном Меняйло. Для этого спортсмен прошел тестовый подъем в барокамере Центра подготовки космонавтов до высоты 12 км. Команда также проверила экипировку при температуре до -60° и отработала действия парашютиста в аэродинамической трубе. Во время прыжка будет использоваться отечественная техника и экипировка.

Проект объединяет воздухоплавание и парашютный спорт. На высоте 11–12 тыс. м температура воздуха может опускаться до -50°..-60°. Плотность атмосферы составляет менее четверти от показателей у поверхности Земли. Это требует специальной аэростатной системы, парашютного, кислородного и высотного оборудования.

На прыжок можно будет посмотреть онлайн в сообществе Международного фестиваля молодежи во «ВКонтакте» в 12:00 (мск). «Этот проект выходит далеко за рамки спортивного достижения. Мы хотим показать новому поколению, что Россия способна решать самые амбициозные инженерные задачи своими силами. Для нас это символ единства науки, технологий и силы человеческого духа»,— сказал Сергей Бойцов.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет.

Ирина Пичурина