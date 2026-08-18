Более 130 иностранцев выдворят из России после рейда в Люберцах

Полицейские проверили организацию по производству полуфабрикатов в подмосковном поселке Томилино. На предприятии выявили 133 нелегальных мигранта. Их всех выдворят из страны, сообщила пресс-служба МВД по области.

По данным МВД, мигранты прибыли из стран Азии, Африки и Латинской Америки. На всех задержанных наложены штрафы за незаконное осуществление трудовой деятельности (ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ). 90 человек оштрафованы за нарушение режима пребывания в стране (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Полицейские также установили работодателей мигрантов.

«На всех правонарушителей наложены штрафы в размере от 5 до 7 тыс. руб. с последующим выдворением... В центр временного содержания для дальнейшей депортации помещены 27 иностранцев»,— рассказали в пресс-службе областного МВД.

В июле Госдума приняла закон, ужесточающий наказания для иностранцев и позволяющий безальтернативно выдворять их из страны. В списке таких нарушений фигурируют мелкое хулиганство при неповиновении полиции, участие в несанкционированных митингах и принуждение к забастовкам. Общий список статей КоАП для депортации мигрантов был увеличен с 22 до 45 правонарушений.

Подробности — в материале «Ъ» «Удвоение выдворения».