«Победа» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Москве и Сочи

Авиакомпания «Победа» сообщила, что вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены. Причиной стали ограничения в аэропортах Москвы и города Сочи, введенные из-за атак БПЛА.

Перевозчик напомнил, что пассажиры могут вернуть билет. «Победа» призвала перед выездом в аэропорт проверять статус рейса, в том числе на сайте аэропорта вылета. «Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов»,— заверили в компании.

На подлете к Москве ночью сбили 103 беспилотника. Приостанавливали работу аэропорты Внуково и Шереметьево , сейчас в них сняты все ограничения. Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию, следует из данных Росавиации. Аэропорт Сочи приостановил работу.