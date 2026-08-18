WB проведет ярмарку вакансий для сотрудников поврежденного склада в Удмуртии

Wildberries начал проводить ярмарки вакансий для сотрудников складов, поврежденных в результате налетов беспилотников ВСУ. Мероприятия прошли в Тульской и Самарской областях, запланированы — в Удмуртии, Волгоградской и Пензенской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

«Они позволят всем желающим ознакомиться с доступными вакансиями и другими возможностями занятости»,— цитирует агентство сообщение пресс-службы RWB.

С сотрудниками и исполнителями индивидуально рассматриваются варианты дальнейшего взаимодействия «с учетом ситуации на каждом объекте». Среди них — продолжение деятельности, если есть такая возможность, перевод на другие склады. В отдельных случаях — «поиск оптимального решения с учетом конкретной ситуации».

Склады Wildberries регулярно подвергаются атакам дронов ВСУ. Напомним, 30 июля в результате налета был поврежден логистический комплекс в Сарапуле. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. На объекте начался пожар. Обошлось без жертв и пострадавших. В Корпорацию развития Удмуртии обратилось около 150 предпринимателей, потерявших товар. Республика ввела меры поддержки для местных селлеров, в их числе — софинансирование расходов на логистику и хранение продукции.