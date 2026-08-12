57 селлеров в Удмуртии обратились за софинансированием после атаки по складу WB

57 местных селлеров, потерявших товар в результате атаки беспилотников по складу Wildberries в Сарапуле, обратились за бесплатной юридической помощью и софинансированием расходов на доставку и хранение продукции. Об этом на совещании с экономическим блоком и представителями RWB заявила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Нужно продумать варианты дальнейшей поддержки бизнеса»,— цитирует обращение госпожи Абрамовой к и. о. министра экономики республики Анне Слугиной пресс-служба правительства региона.

Госпожа Слугина предложила предпринимателям льготные микрозаймы по ставке 6% годовых в Удмуртском фонде развития предпринимательства. Она напомнила, что в государственных МФО действует федеральное ограничение по сроку микрозайма — до трех лет.

«Мы выходим с инициативой в Минэкономразвития России о возможности предоставления такой рассрочки по действующим договорам микрозайма субъектам МСП, пострадавшим в результате террористических актов, чтобы общий срок договора микрозайма мог быть увеличен для них до пяти лет»,— рассказала министр.

Представители RWB провели в Удмуртии встречу с селлерами. Их обращения передадут профильным подразделениям компании.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что с потерями из-за атаки БПЛА по складу Wildberries в Сарапуле столкнулись более 100 местных продавцов. Совокупный ущерб селлеров только из Удмуртии составляет до 200 млн руб. С учетом складов в других регионах и предпринимателей из остальных субъектов РФ потери могут быть кратно больше.

Республика в качестве меры поддержки предложила селлерам софинансировать расходы на доставку и хранение товаров. Ущерб RWB по логистическому центру в Удмуртии еще подсчитывается. Эксперты допускают рост числа банкротств селлеров. Юристы отмечают, что прецедентов взыскания компенсаций с Wildberries еще нет.

Подробнее об этом читайте в материале «Убыточные ягодки».