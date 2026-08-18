Ввод жилья в Челябинской области упал на 30%

В январе — июле 2026 года в Челябинской области было введено 830,9 тыс. кв. м жилья. Это на 30,2% меньше, чем за первые семь месяцев 2025-го, следует из отчетности Челябинскстата.

Население региона за этот период построило 527,4 тыс. кв. м. Это всего 56,1% от показателя первых семи месяцев 2025 года. При этом отдельно за июль коэффициенты превышали прошлогодние. Так, общий ввод жилья в середине этого лета составил 144,6 тыс. кв. м (120,1% от величины июля 2025-го), население за это время построило 94,2 тыс. кв. м (111,7%).

Виталина Ярховска