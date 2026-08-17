На Эльбрусе пропали восемь альпинистов

Составлено ИИ-Ассистентъ

За несколько дней до исчезновения восьми альпинистов на Эльбрусе произошла серия инцидентов с группами восходителей. 26 июля 2026 года сообщалось о гибели шести альпинистов на Эльбрусе за два дня. Среди погибших были пять граждан Боснии и Герцеговины, тела троих из них готовились к спуску 27 июля 2026 года.

Ранее, 25 июля 2026 года, группа из шести альпинистов на Эльбрусе запросила помощь на высоте 5,1 км, не имея возможности спуститься самостоятельно. В этом же месяце, 19 июля 2026 года, один альпинист погиб и один получил травмы в результате срыва во время восхождения на Эльбрус на высоте около 4,2–4,6 тыс. м. Также 11 июля 2026 года погиб 48-летний альпинист из Малайзии во время спуска с Эльбруса, его тело было эвакуировано.