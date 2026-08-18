В Ижевске возобновили строительство «Зеленой школы» на улице Берша

Возобновлено строительство «Зеленой школы» на улице Берша в Ижевске. Кадры возведения объекта в Max опубликовала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.

«Возводить ее начали в 2025 году за счет республики. Но подрядчик сорвал сроки. Результат — потерянное время и расторгнутый контракт. Мы выбрали нового, работы возобновили, каждый день на объекте около 50 человек и семь машин»,— написала госпожа Абрамова.

Она назвала школу «первостепенным объектом для города» и добавила, что сейчас «очень важно строго придерживаться нового графика».

Ольга Абрамова напомнила о недавней встрече с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. «Нам очень важно получить федеральную поддержку на этот большой и важный объект»,— отметила врио главы.

В начале августа «Ъ-Удмуртия» писал, что управление капстроительства правительства Удмуртии заключило контракт на 1,48 млрд руб. для завершения строительства «Зеленой школы». По нему сдать объект должны до ноября 2027 года. Подрядчик — местная строительная компания «Радонеж». Площадь четырехэтажной школы превысит 30 тыс. кв. м. Она рассчитана на 1,1 тыс. учеников.

Строительство учреждения официально началось весной 2025 года. На участке забиты первые 300 свай. О планах возвести «Зеленую школу» власти республики так или иначе сообщали с 2022 года.