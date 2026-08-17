Трамп пригрозил ударить по Оману в случае срыва урегулирования с Ираном

США готовы нанести удар по Оману, если тот помешает урегулированию конфликта с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в эфире Fox News.

«Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомбим их к чертям»,— сказал господин Трамп. При этом каких-либо обстоятельств возможной атаки глава государства не привел. Оман и Иран независимо от США проводят консультации о совместном контролем над Ормузским проливом.

В том же интервью Дональд Трамп подчеркнул, что Иран должен «поднять белый флаг капитуляции». Никаких сроков для этого он не установил, поскольку «не спешит».

Сегодня «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон и Тегеран договорились продлить 60-дневное перемирие. Официально ни одна из сторон эту информацию не комментировала.