На подлете к Москве сбили еще семь беспилотников

Силы ПВО сбили еще семь украинских дронов, которые летели на Москву. О произошедшем сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Незадолго до этого мэр сообщил, что со вчерашнего вечера в сторону Москвы летели 620 БПЛА, 180 из которых уничтожили над столичным регионом. ТАСС назвал ночную атаку самой крупной за два года.

Сейчас в Москве не работают аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Частично ограничена работа Шереметьево.