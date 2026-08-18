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обновлено 03:34

На подлете к Москве сбили 63 беспилотника

Ночью Москву атаковали беспилотники. За час на подлете к городу были уничтожены 63 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

О последствиях глава города не сообщил. В каких районах сбивают БПЛА, также не уточняется.

До этого в Москве закрыли аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщали в Росавиации. Они не принимают и не выпускают самолеты. Меры приняли ради обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

Новость обновлена в 3:34 мск. Добавлена информация о новых беспилотниках, сбитых у Москвы.

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