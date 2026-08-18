Италия не подозревает РФ в причастности к взрыву на заводе боеприпасов под Римом

Правительство Италии не видит оснований полагать, что за взрывом на заводе боеприпасов в Коллеферро стоит Россия. Об этом заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто.

«Ни у кого нет никаких указаний на то, что это могло быть чем-то иным, кроме внутренних технических неполадок»,— сказал господин Крозетто в разговоре с агентством Adnkronos (цитата по Reuters).

Взрыв на предприятии KNDS Ammo Italy произошел 13 августа. Сейчас происшествие расследуется по статье о «непредумышленном причинении катастрофы в отношении неустановленных лиц». По данным La Repubblica, прокуроры проверяют возможную связь происшествия со взрывами на складах боеприпасов в Болгарии.

Завод в Коллеферро принадлежит франко-германскому оборонному концерну KNDS. Предприятие производит боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутных и военно-морских систем обороны, а также твердое ракетное топливо для аэрокосмических ракет-носителей.