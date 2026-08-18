Италия не подозревает РФ в причастности к взрыву на заводе боеприпасов под Римом
Правительство Италии не видит оснований полагать, что за взрывом на заводе боеприпасов в Коллеферро стоит Россия. Об этом заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто.
«Ни у кого нет никаких указаний на то, что это могло быть чем-то иным, кроме внутренних технических неполадок»,— сказал господин Крозетто в разговоре с агентством Adnkronos (цитата по Reuters).
Взрыв на предприятии KNDS Ammo Italy произошел 13 августа. Сейчас происшествие расследуется по статье о «непредумышленном причинении катастрофы в отношении неустановленных лиц». По данным La Repubblica, прокуроры проверяют возможную связь происшествия со взрывами на складах боеприпасов в Болгарии.
Завод в Коллеферро принадлежит франко-германскому оборонному концерну KNDS. Предприятие производит боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутных и военно-морских систем обороны, а также твердое ракетное топливо для аэрокосмических ракет-носителей.
Взрыв на заводе KNDS Ammo Italy под Римом, произошедший 13 августа 2026 года, является одним из нескольких инцидентов на производствах боеприпасов в Европе за последний период. 10 августа 2026 года взрыв на оружейном заводе в селе Белица в Болгарии был признан несчастным случаем, а не диверсией, произошедшим из-за возгорания грузовика, доставлявшего топливо на завод.
Завод KNDS Ammo Italy, на котором произошел взрыв, принадлежит группе KNDS, являющейся одним из ведущих предприятий в сфере поставок артиллерии и боеприпасов для европейской военной поддержки Украины. Министр обороны Итальянской республики Гуидо Крозетто ранее подчеркивал критическую важность западной поддержки для выживания Украины в конфликте, несмотря на растущие разногласия внутри правящей коалиции Италии по вопросам объемов и характера военной помощи.
В целом, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сталкивается с необходимостью объяснять избирателям свою последовательную поддержку Украины на фоне предстоящих парламентских выборов 2027 года. Вопрос военной и финансовой помощи Украине вызывает все больше споров в итальянском обществе и становится значимой линией политического раскола.