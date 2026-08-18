Прокуратура потребовала 414,53 млн рублей с покупателя заводов упаковки Amcor

Арбитражный суд Москвы принял иск прокуратуры Москвы в интересах Минпромторга к АО «ГС Инвестментс», которое в конце 2022 года приобрело активы производителя упаковки Amcor, следует из картотеки дел. Истец требует взыскать с компании 414,53 млн руб. Третьими лицами в определении суда указаны Минфин и Счетная палата, предварительное заседание назначено на 29 сентября.

Суть требований в определении суда не раскрывается, но, судя по составу участников, речь может идти о взыскании в бюджет части взноса, который должен был выплачен в рамках покупки активов Amcor.

Amcor со штаб-квартирой в Цюрихе продала завод по выпуску гибкой и картонной упаковки в Санкт-Петербурге и два предприятия в Новгороде «ГС Инвестментс» в конце 2022 года. Стоимость сделки — €370 млн без учета долга и денежных средств компании. На тот момент «ГС Инвестментс» владел Андрей Комаров, бывший акционер Челябинского трубопрокатного завода, чье состояние Forbes оценивает в $1,5 млрд. Сегодня «ГС Инвестментс» принадлежит Лидии Комаровой, которую в СМИ называют матерью бизнесмена. Предприятия Amcor теперь работают под названиями «Прессман Премиум Пэкеджинг СПб», «Прессман Премиум Пэкеджинг Новгород» и «Прессман Софт Пэкеджинг Новгород».

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