Производство цемента выросло на 3,2% впервые с начала года

Производство цемента в России в июле 2026 года составило 6,4 млн тонн, следует из материалов «Союзцемента» (объединяет крупнейших производителей). Год к году значение выросло на 3,2%. Июль стал первым месяцем с начала 2026 года, когда динамика оказалась положительной. В январе—июне производство цемента в России к аналогичному периоду прошлого года снижалось. Накопленное падение составило 12%, до 24,3 млн тонн. За январь—июль отставание сократилось до 9,2% год к году, до 30,7 млн тонн.

Увеличение производства цемента произошло за счет стабилизации спроса. Согласно данным «Союзцемента», в июле его потребление сократилось на 1,3% год к году, до 6,5 млн тонн. В июне аналогичный спад оценивался в 1,6%, в мае — в 9,7%. В январе снижение достигало 33,3%. В «Цемросе» также говорят о том, что летом потребление цемента оказалось сопоставимо с прошлогодним, а производители традиционно следуют за спросом.

Восстановление связано с постепенной стабилизацией спроса из-за начавшегося роста объема госзаказа и падения импорта. Но такая ситуация может оказаться краткосрочной: фундаментальных предпосылок к увеличению потребления цемента в России пока нет.

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