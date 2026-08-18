Стройматериалы влились в сезон

Выпуск цемента в России в июле увеличился на 3,2% в годовом выражении. Это первый с начала 2026 года месяц, когда на рынке зафиксирована положительная динамика. Восстановление связано с постепенной стабилизацией спроса из-за начавшегося роста объема госзаказа и падения импорта. Но такая ситуация может оказаться краткосрочной: фундаментальных предпосылок к увеличению потребления цемента в России пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Производство цемента в России в июле 2026 года составило 6,4 млн тонн, следует из материалов «Союзцемента» (объединяет крупнейших производителей). Год к году значение выросло на 3,2%. Июль стал первым месяцем с начала 2026 года, когда динамика оказалась положительной. В январе—июне производство цемента в России к аналогичному периоду прошлого года снижалось. Накопленное падение составило 12%, до 24,3 млн тонн. За январь—июль отставание сократилось до 9,2% год к году, до 30,7 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Увеличение производства цемента произошло за счет стабилизации спроса. Согласно данным «Союзцемента», в июле его потребление сократилось на 1,3% год к году, до 6,5 млн тонн. В июне аналогичный спад оценивался в 1,6%, в мае — в 9,7%. В январе снижение достигало 33,3% (см. “Ъ” от 5 февраля). В «Цемросе» также говорят о том, что летом потребление цемента оказалось сопоставимо с прошлогодним, а производители традиционно следуют за спросом. Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь отмечает, что небольшой рост продаж на рынке наблюдается уже два месяца. В августе—сентябре позитивный тренд, вероятно, сохранится. Но речь, по мнению эксперта, пока скорее о восстановлении после провального первого квартала.

В «Союзцементе» считают, что положительное влияние оказывает увеличение объема строительного госзаказа — это реновация жилого фонда, проекты комплексного освоения территорий, увеличение доли цементобетонных дорог и мероприятия в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Владимир Гузь говорит, что потребление цемента во втором квартале восстановилось намного быстрее, чем можно было ожидать исходя из каких-либо фундаментальных факторов. Он не исключает, что речь может идти о смещении сезонности работ: в условиях дорогого финансирования застройщики стремятся концентрировать их в наиболее эффективный период года. Это приводит к тому, что потребление цемента становится менее равномерным и летним месяцам удается показывать хороший результат при общем падении.

Рост производства наблюдается в условиях снижения импорта. Согласно данным «Союзцемента», из-за рубежа в январе—июле 2026 года в Россию было ввезено 1,7 млн тонн цемента. Год году значение снизилось на 21,9%. Владимир Гузь говорит, что поставки сократили основные импортеры — Белоруссия, Иран и Казахстан. Он связывает это со снижением экономической привлекательности: российский рынок располагает свободными производственными мощностями и характеризуется высокой конкуренцией.

В «Цемросе» обращают внимание на сохранение влияния на рынок глобальных негативных факторов. Например, совокупный ввод жилья в России в первом полугодии сократился на 18% год к году, до 42,8 млн кв. м, став минимальным с 2021 года. Это способствует снижению закупок материалов. Партнер практики инжиниринга Neo Яна Лебединская замечает, что объем выданных разрешений на строительство жилья сокращается. Это указывает на то, что спрос на цемент со стороны коммерческого сектора останется сдержанным. Исходя из этого, эксперт сомневается, что увеличение производства и потребления цемента станет долгосрочной тенденцией.

Владимир Гузь не готов пока говорить о долгосрочном восстановлении рынка цемента. Это, по его мнению, невозможно из-за отсутствия фундаментальных позитивных факторов, прежде всего инвестиционной активности в строительстве. В «Союзцементе» придерживаются прежнего прогноза: потребление цемента по итогам 2026 года упадет на 21,1–25,9% к прошлому году.

Александра Мерцалова