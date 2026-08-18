От каждого по способностям

В субъектах РФ завершилась регистрация кандидатов в региональные парламенты. Наиболее конкурентными станут кампании в Карелии (девять партсписков) и Красноярском крае (восемь), а на Чукотке и в Чечне в бюллетенях будет всего по четыре партии. При этом 9 из 11 участвующих в выборах партий добились регистрации всех выдвинутых ими списков, а потери понесли только непарламентские «Яблоко» и «Родина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Партсписки во всех 39 выборных регионах зарегистрировали четыре из пяти парламентских партий — «Единая Россия» (ЕР), КПРФ, ЛДПР (ее лидер Леонид Слуцкий по традиции, заложенной еще Владимиром Жириновским, лично возглавляет списки в 33 регионах) и «Справедливая Россия» (см. график). «Новые люди» не выдвинули кандидатов на Чукотке и в Чечне. Среди непарламентских партий наибольшую активность проявила Партия пенсионеров, отметившаяся в 25 регионах, а Партия прямой демократии ограничилась одним — Еврейской автономной областью, где она уже имеет представительство в заксобрании.

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Добиться регистрации всех заявленных списков сумели 9 партий из 11, с потерями столкнулись лишь «Родина» и «Яблоко». Первые добрались до внесения в бюллетень в 5 из 12 регионов, но выбыли из гонки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (там их списки не были даже заверены), а также Приморье, Нижегородской, Новгородской, Свердловской и Московской областях. Из десяти списков «Яблока» зарегистрированы пять. Партии не удалось получить регистрацию в Карелии, Тамбовской области и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Единственной непарламентской партией, сумевшей зарегистрировать список в заксобрание Петербурга, стали «Зеленые»: костяк их кандидатов составили действующие депутаты городского парламента, избравшиеся в текущий созыв от партии «Справедливая Россия».

Наиболее компактными получились бюллетени в Чечне и на Чукотке, где будут конкурировать по четыре парламентские партии (все, кроме «Новых людей»). По пять думских партий посоревнуются в Ленинградской области, Ингушетии, Дагестане и Мордовии. Попыток зарегистрировать свои списки во всех перечисленных регионах (за исключением Ленобласти) непарламентские партии не предпринимали.

Самыми же конкурентными станут кампании в Красноярском крае, где участие в выборах примут восемь партий из восьми заявившихся, и в Карелии, где в бюллетене окажутся девять из десяти выдвинувшихся партий. Карельский список «Яблока» тоже был поначалу зарегистрирован, но позже снят с выборов судом по иску местного отделения «Родины»: истцы указали, что избирком неправомерно утвердил списки «яблочников», поскольку партия не представила первый финансовый отчет с подписью уполномоченного лица.

По оценке политолога Константина Калачева, электоральная ситуация способна преподнести сюрпризы в Чувашии, глава которой Олег Николаев представляет «Справедливую Россию», в Амурской, Липецкой, Оренбургской и Нижегородской областях, а также в Карелии. Главные трудности для ЕР, по оценке эксперта, связаны с тем, что она в последние месяцы играет роль «политического громоотвода» в тех случаях, когда в стране «что-то идет не так». С другой стороны, партии власти есть в чем отчитаться перед избирателями, у нее «удачное программное позиционирование», единороссы «берут реальными делами», и, наконец, у них «хорошо поставлена партийно-политическая мобилизация», рассуждает господин Калачев. «Ставка на "земную" работу и решение точечных проблем на большинстве территорий сработает, но без неожиданностей, вероятно, не обойдется»,— резюмирует политолог.

Григорий Лейба; корсеть “Ъ”