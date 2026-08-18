Компании хотели бы заменить гонку зарплат ростом производительности

В 2026 году впервые за несколько лет работодатели поднимали зарплаты меньше, чем изначально предполагали, следует из опроса, проведенного кадровой компанией Regroup (участие в нем приняли почти 200 российских предприятий). Это может свидетельствовать о том, что компании реже готовы увеличивать бюджеты ради удержания сотрудников.

При этом работодатели в своей работе с кадрами стали значительно чаще ориентироваться на данные об уровне рыночных зарплат: если в 2025 году этот критерий использовали 43,9% респондентов, то в 2026-м — уже 77,1%. Доля компаний, учитывающих инфляцию при определении зарплат, при этом практически не изменилась — 60%. Из этого следует, что рынок сейчас становится более значимым ориентиром при пересмотре зарплат, чем их механическая индексация.

На фоне большей сдержанности в политике вознаграждения работников меняется и HR-повестка. Так, 52% компаний включили производительность труда в число главных своих приоритетов на ближайшие 12 месяцев. Среди тенденций, которые могут способствовать росту производительности, 53% респондентов назвали усиление внимания к работе сотрудников, 52% — автоматизацию и сокращение ручных операций, 32% — оптимизацию организационной структуры. Подобные результаты опросов могут говорить о стремлении бизнеса сократить сложившийся в последние годы разрыв между высокими темпами роста оплаты труда и скромным приростом его эффективности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Работать лучше и за меньшие деньги».