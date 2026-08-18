Работать лучше и за меньшие деньги

Российские предприятия стали уделять больше внимания увеличению производительности труда и при этом готовы придерживаться более сдержанной зарплатной политики, следует из отчета кадровой компании Regroup. Подобные результаты опросов могут говорить о стремлении бизнеса сократить сложившийся в последние годы разрыв между высокими темпами роста оплаты труда и скромным приростом его эффективности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В 2026 году впервые за несколько лет работодатели поднимали зарплаты меньше, чем изначально предполагали, следует из опроса, проведенного кадровой компанией Regroup (участие в нем приняли почти 200 российских предприятий). Это может свидетельствовать о том, что компании реже готовы увеличивать бюджеты ради удержания сотрудников.

При этом работодатели в своей работе с кадрами стали значительно чаще ориентироваться на данные об уровне рыночных зарплат: если в 2025 году этот критерий использовали 43,9% респондентов, то в 2026-м — уже 77,1%. Доля компаний, учитывающих инфляцию при определении зарплат, при этом практически не изменилась — 60%. Из этого следует, что рынок сейчас становится более значимым ориентиром при пересмотре зарплат, чем их механическая индексация.

На фоне большей сдержанности в политике вознаграждения работников меняется и HR-повестка.

Так, 52% компаний включили производительность труда в число главных своих приоритетов на ближайшие 12 месяцев. Среди тенденций, которые могут способствовать росту производительности, 53% респондентов назвали усиление внимания к работе сотрудников, 52% — автоматизацию и сокращение ручных операций, 32% — оптимизацию организационной структуры.

Подобные результаты опросов могут говорить о стремлении бизнеса сократить имеющийся разрыв между высокими темпами роста зарплат и скромным приростом производительности труда. Впервые об этом разрыве аналитики заговорили после 2022 года, когда предприятия начали активнее конкурировать за кадры из-за постпандемийной перестройки экономики, оттока части рабочих рук за рубеж из-за начала военной операции и проведения частичной мобилизации. Согласно статданным, за 2023–2024 годы темпы прироста зарплат из-за дефицита кадров оказались максимальными за последние 15 лет и достигли 17% в реальном выражении — при сохранении минимального уровня безработицы. В целом за 2022–2025 годы размеры оплаты труда в среднем выросли на 25,3%, а производительность — лишь на 4,6%.

В этом году проблема расхождения зарплат и производительности сохраняется — ЦБ в своем резюме по итогам обсуждения ключевой ставки 24 июля отмечал ее наличие и связанный с этим проинфляционный эффект.

Росстат пока опубликовал данные о производительности только за первый квартал — прокси-показатель вырос на 1,7% году к году (см. “Ъ” от 22 июня). Рост реальных зарплат при этом составил за этот период 8,7%.

Директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский отмечает, что динамика производительности заметно отстает от соответствующей национальной цели (рост на 5% ежегодно). В трети регионов РФ, добавляет он, долгосрочного роста производительности вообще не происходит, различается ситуация и по отраслям: от бурного роста показателя в АПК до стагнации в добывающем секторе.

По словам замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова, наиболее достоверно соотношение динамики производительности и зарплат отражает оценка доли расходов на оплату труда в структуре ВВП. По итогам 2025 года она выросла с 44% до 48%, а в первом квартале этого года — уже до 55,4%, на 5 процентных пунктов к сопоставимому периоду. При этом и по итогам года, и по итогам первого квартала доля оплаты труда превысила долю валовой прибыли компаний. Впрочем, полагает эксперт, хотя за счет сохраняющегося навеса свободных вакансий рост зарплат действительно заметен, говорить о катастрофическом отставании от него производительности труда пока рано. Фиксируемое сокращение доли валовой прибыли в структуре ВВП, по его словам, характерно для кризисных периодов, когда предприятия сокращают объемы производства.

Анастасия Мануйлова