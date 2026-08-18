В ДНР погиб человек при ударе беспилотника по грузовику

Во время вчерашних ударов беспилотников по Донецкой народной республике погиб один человек, еще десять мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram.

Погибший в момент удара БПЛА находился в грузовике. Он ехал из Волновахи — города на юго-западе республики — в село Егоровку, следует из сообщения главы региона. Денис Пушилин уточнил, что погибший родился в 1981 году. Его семье он выразил соболезнования. Кем был погибший, господин Пушилин не уточнил. Также при ударе по грузовику ранения степени тяжести получил еще один человек.

В Волновахском муниципальном округе при атаке на другую машину пострадали два человека — мужчина и женщина. В Великоновоселковском муниципальном округе пострадал один. При ударах по Горловке ранения получили шесть людей.

Во время налетов были повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, шесть автомобилей. Под удар попали Донецк, Макеевка, Горловка, Дебальцево, Енакиево, а также Волновахский, Володарский и Великоновоселковский муниципальные округа.