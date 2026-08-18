Politico: сделанные нейросетью законопроекты наводнили Конгресс США

Юридическая служба Палаты представителей США (OLC) столкнулась с наплывом законопроектов, составленных с помощью ИИ, сообщает Politico со ссылкой на источники. Такие документы в службу присылают как офисы конгрессменов, так и сторонние лоббистские группы. Юристы ведомства теперь тратят гораздо больше времени на переписывание и проверку текстов, чем на их составление с нуля, жалуются собеседники издания.

Главная проблема таких текстов заключается в неспособности ИИ улавливать юридические тонкости, правильно давать определения и корректно ссылаться на свод американских законов. Вчитываться в эти тексты приходится из-за риска спровоцировать судебные иски из-за неправильно указанных нормативно-правовых актов или просто ошибочных юридических формулировок, уточняет Politico.

Ситуация также усугубляется растущей нагрузкой на OLC. За первые два месяца работы созыва Конгресса ведомство получило более 5,6 тыс. запросов на разработку законопроектов — на 72% больше, чем двумя годами ранее. Медленная работа службы может подтолкнуть законодателей вносить сгенерированные ИИ законопроекты в обход полноценной юридической проверки, пишет Politico.

Ведомство уже изучает возможности IT-инструментов для облегчения работы персонала, причем с помощью того же ИИ. В частности, в Палате представителей используют программу Comparative Print Suite, которая с помощью алгоритмов ИИ помогает визуализировать, как конкретный законопроект изменит действующее законодательство.