Госкомпании погасили 60% задолженности перед поставщиками из МСП в 2026 году

С начала 2026 госкомпании погасили долг перед поставщиками из числа малых и средних предприятий на сумму 1,74 млрд руб., сообщили “Ъ” в Корпорации МСП. Это 60% от скопившейся общей задолженности в 2,97 млрд руб., о которой малый бизнес заявил в этом году через специальный сервис. «Остальная сумма выплат находится в работе, обсуждаются сроки и графики оплаты с госкомпаниями»,— пояснили в организации.

Указанная Корпорацией МСП сумма долга в 2,97 млрд руб.— это лишь то, что скопилось по обращениям малого бизнеса в 2026 году. Но задолженность начала формироваться раньше, и ее общий нынешний объем не раскрывается. Известно, однако, что в апреле этого года она составляла 3,5 млрд руб.

Взыскивать причитающееся по контрактам малым компаниям помогает Корпорация МСП и созданный при Минэкономики штаб, решающий проблему неплатежей в ручном режиме. Реальная общая сумма долга, вероятно, больше названной, поскольку далеко не все предприниматели обращаются за помощью чиновников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Малому бизнесу воздали должное».