Власти могут запретить экспорт ароматических углеводородов

Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции обсуждает возможность запрета на экспорт ароматических углеводородов (бензол, фенол, толуол и ксилолы), рассказали источники “Ъ”. По их словам, соответствующее совещание рабочей группы прошло в середине августа. Собеседники “Ъ”, знакомые с его итогами, сообщили, что конкретного решения не было принято, так как у участников возникли разногласия по эмбарго на бензол и фенол. Чтобы снять их, министерства запросят мнения участников рынка для дальнейшего обсуждения этого вопроса.

Источники “Ъ” на рынке связывают обсуждение меры со снижением производства ароматических углеводородов в условиях ремонтов НПЗ, а также с их более активным использованием в производстве топлива. Ограничение поставок сырья сформировало серьезный дефицит сразу в нескольких потребляющих отраслях. Наиболее сложная ситуация сложилась в секторе промышленных смол для деревообрабатывающей промышленности, где используется фенол (производится из бензола и пропилена). Нехватка сырья привела к рекордному росту цен на него. Аналогичная ситуация сложилась с ортоксилолом и толуолом, которые помимо производства бензина используются в качестве растворителей в лакокрасочной промышленности.

Собеседники “Ъ” на рынке указывают, что с текущими ценами на ароматические углеводороды их экспорт, который и до этого никогда не был существенным, практически остановился. Так что, по их мнению, введение запрета не повлияет на ситуацию на нефтехимическом рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бензол берут в кольцо».