Россия и Малайзия намерены согласовать взаимный безвиз до конца года

Россия и Малайзия планируют до конца года согласовать взаимный безвизовый режим для краткосрочных поездок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Малайзии.

В диппредставительстве отметили, что соглашение находится «в высокой степени готовности». Сейчас условия въезда действуют в одностороннем порядке: граждане России могут посещать Малайзию без визы на срок до 30 дней, а малайзийцам для поездок в РФ требуется виза. Новое соглашение сделает безвиз взаимным.

Соглашение позволит ускорить запуск прямого авиасообщения между Москвой и Куала-Лумпуром, сказала старший научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии и Океании Института востоковедения РАН Елена Фомичева. Изначально регулярные рейсы планировалось открыть в первой половине 2026 года, но запуск отложили из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным Минобрнауки РФ, в 2025 году турпоток Малазийю стал рекордным: страну посетили 140 тыс. россиян.