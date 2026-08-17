Россиянин Ильясов выиграл золото на первенстве мира среди борцов до 20 лет

Российский борец греко-римского стиля Али Ильясов завоевал золотую медаль на первенстве мира среди спортсменов до 20 лет. В финальном поединке в весовой категории до 130 кг он победил венгра Коппани Ласло.

Также российская сборная получила серебро в весе до 63 кг. В финальной схватке Салим Казмахов уступил узбекскому борцу Кувончбеку Исмоилову.

Российские спортсмены по решению Объединенного мира борьбы (UWW) выступали под национальным флагом и гимном. Первенство мира проходит с 16 по 23 августа в Братиславе, Словакия.