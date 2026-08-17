Bloomberg сообщил об атаке на греческий танкер вблизи терминала КТК

Греческий танкер Skiros подвергся атаке в Черном море после погрузки партии российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

ЧП произошло накануне вблизи терминала под Новороссийском. Хотя через КТК обычно проходит казахстанская нефть, на атакованный танкер загрузили сырую нефть российского происхождения. При ударе никто не пострадал, разлива нефти не произошло, заверили в эксплуатирующей танкер афинской компании. Вместимость Skiros составляет около 1 млн баррелей нефти.

Источники Financial Times сообщали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс лично передал президенту Украины Владимиру Зеленскому требование Вашингтона прекратить удары по танкерам и инфраструктуре КТК в обмен на предоставление лицензии на производство ракет Patriot. Стороны созванивались 31 июля. С тех пор, по данным газеты, ВСУ не атаковали инфраструктуру консорциума.