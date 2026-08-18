Квартиры с чистовой отделкой подорожали на 11% за полгода

Средняя стоимость проданного жилья с чистовой отделкой в 40 крупных городах России в первом полугодии составила 223 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись к значению по итогам 2025 года на 11%.

Такой рост объясняется увеличивающейся стоимостью ремонтных работ и высокими рисками девелоперов. Эксперты говорят, что за год разрыв в цене между жильем бизнес-класса с отделкой и без существенно увеличился. Стоимость проведения ремонта растет быстрее, чем квартир.

Отделочные работы, по оценкам, за год подорожали на 10–15%. В компании «Расцветай Столица» отмечают, что новостройки без отделки за год выросли в цене на 20%, а с отделкой — на 31%. В «Метриуме» оценивают динамику в 17% и 26% соответственно.

Подробности — в материале «Ремонт набивает себе цену».