Ремонт набивает себе цену

Жилье с чистовой отделкой в новостройках в крупных городах России за полгода подорожало на 11%. Такой рост объясняется увеличивающейся стоимостью ремонтных работ и высокими рисками девелоперов. Из-за снижения качества отделочных работ застройщики все чаще сталкиваются с претензиями покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Средняя стоимость проданных квартир с чистовой отделкой (готовые к въезду) на первичном рынке в 40 крупных городах России в январе—июне 2026 года составила 223 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись к значению по итогам 2025 года на 11%. Такие данные приводит ЦИАН. Это наиболее выраженный прирост среди форматов. Жилье без отделки за полгода в сделках подорожало на 6,6%, до 258 тыс. руб. за 1 кв. м, с черновой — на 6,9%, до 171 тыс. руб. за 1 кв. м, с предчистовой — на 6,3%, до 186 тыс. руб. за 1 кв. м.

Коммерческий директор Asterus Дарья Комиссарова говорит, что за год разрыв в цене между жильем бизнес-класса с отделкой и без существенно увеличился. Стоимость проведения ремонта растет быстрее, чем квартир, поясняет она.

Отделочные работы, по оценкам эксперта, за год подорожали на 10–15%. Руководитель департамента управления проектами «Расцветай Столица» Геннадий Шитиков отмечает, что в Москве новостройки без отделки за год выросли в цене на 20%, а с отделкой — на 31%. В «Метриуме» оценивают динамику в 17% и 26% соответственно.

Согласно Infoline, средние затраты на материалы для ремонта жилья в Санкт-Петербурге во втором квартале 2026 года составляли 11,5 тыс. руб. за 1 кв. м, в Москве — 10,6 тыс. руб., что больше год к году на 7,2% и 6% соответственно. Но стоимость отделки определяется не только расходами на материалы, а также ценой самих работ, существенную долю которых составляют услуги специалистов, объясняет руководитель «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. Директор по консалтингу и развитию Key Capital Эвелина Ишметова считает, что цена полноценного ремонта с нуля в Москве для застройщиков сейчас составляет 50–75 тыс. руб. за 1 кв. м, предчистового — 30–45 тыс. руб.

Стоимость квартир с чистовой отделкой растет. Согласно ЦИАН, в январе—июне 2026 года на них пришлось 18% от совокупного объема сделок в крупных городах страны.

К 2025 году значение сократилось на один процентный пункт (п. п.), за пять лет — на 14 п. п. Доля квартир с черновой отделкой с 2021 года увеличилась с 4% до 13%, с предчистовой — с 24% до 29%. Евгений Белокуров называет жилье с отделкой более сложным продуктом для девелоперов из-за необходимости заранее зафиксировать бюджет работ в длительном цикле строительства. В ЦИАН обращают внимание на дефицит рабочей силы и растущие риски претензий со стороны покупателей. Допущенные при ремонте дефекты могут становиться причиной судебных разбирательств.

Госпожа Ишметова обращает внимание и на то, что высокая себестоимость ремонта сама по себе увеличивает цену лота. Чистовые варианты чаще встречаются в квартирах массового сегмента, в то время как в случае более дорогого жилья покупатели чаще предпочитают делать ремонт сами. Коммерческий директор «Главстрой Регионы» Алексей Артошин обращает внимание, что высокая стоимость отделки в условиях дорогого проектного кредитования создает нагрузку на экономику проектов.

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Господин Белокуров сомневается, что чистовая отделка может полностью исчезнуть с рынка: формат крайне удобен для покупателей, рассчитывающих на быстрый переезд, и, вероятно, сохранится в отдельных сегментах.

Ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская говорит, что полный отказ от чистовой отделки может обернуться для девелоперов потерей заметной части покупателей. Большинство из них к такому сценарию не готовы. Более вероятным вариантом эксперт считает ее дальнейшее упрощение для сокращения расходов.

Александра Мерцалова