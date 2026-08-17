Иран задержал танкер из ОАЭ при прохождении Ормузского пролива

Иран задержал принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) танкер в районе острова Кешм в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Причина остановки судна не уточняется. При этом Fars указывает, что танкеры, которые планируют безопасно пройти через Ормузский пролив, «должны следовать маршруту, установленному Ираном, оплатить сервисный сбор и получить разрешение от Ирана». Номер судна и название компании, которой оно принадлежит, неизвестны. Официальных заявлений от властей с обеих сторон пока не поступало.

Судоходство через Ормузский пролив почти прекратилось после того, как ОАЭ обвинили Иран в атаке на три танкера эмиратской Abu Dhabi National Oil Company. Трафик через морской коридор упал в шесть раз 15-16 августа по сравнению с 8-9 августа — через пролив прошло пять кораблей против 31 судна соответственно.