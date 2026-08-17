МИД ФРГ принял к сведению слова Лаврова о жестком ответе союзникам Украины

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова об ужесточении мер Москвы против военных союзников Киева. В ведомстве приняли эти слова к сведению.

«Угрозы и высказывания в адрес партнеров по Евросоюзу или НАТО — не новость,— сообщили в МИД ФРГ (цитата по Die Welt).— Мы принимаем их к сведению, но не дадим себя запугать и не позволим, чтобы это повлияло на нашу поддержку Украины».

На прошлой неделе Сергей Лавров заявил, что опускаться до методов Украины Россия не будет, но станет действовать жестче «для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада».