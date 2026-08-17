FT: акционеры клуба «Челси» намерены продать Clearlake свои доли

Американские инвесторы Тодд Боэли и Марк Уолтер ведут переговоры о продаже своих долей в футбольном клубе «Челси» его мажоритарному владельцу — компании Clearlake Capital. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией.

Причиной продажи акций стали давние разногласия Тодда Боэли и Марка Уолтера с Clearlake по стратегическим вопросам. Возможная сумма и условия сделки не раскрываются. При этом переговоры возобновились после нескольких лет прерывистых обсуждений. Господин Уолтер пытается продать и другие свои важные активы из-за внимания к ним регулирующих органов, пишет FT.

Лондонский футбольный клуб «Челси» в 2022 году перешел от Романа Абрамовича консорциуму, в который вошли предприниматели Тодд Боэли и Марк Уолтер, миллиардер Хансйорг Висс и инвесткомпания Clearlake Capital. Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов, только на приобретение акций — 2,5 млрд фунтов.