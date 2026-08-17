Король Норвегии Харальд V попал в больницу

Королевский двор Норвегии сообщил, что король страны Харальд V находится «в больничном отпуске». 89-летний норвежский король в настоящее время является старейшим действующим европейским монархом. СМИ сообщают, что король проходил лечение от заболевания крови, гемолитической анемии. По их данным, это привело к «накоплению в организме жидкости, что потребовало лечения в стационаре».

Королевский двор добавил, что Харальд V будет находиться в больнице около двух недель. Норвежский король уже был в больнице в августе — десять дней назад он проходил плановое обследование. После этого его выписали.

Харальд V занимает норвежский трон с января 1991 года. Он правит 35 лет. Харальд V является третьим по продолжительности правления монархом в Европе после короля Швеции Карла XVI Густава, который правил 52 года, и принца Ханса-Адама II Лихтенштейнского, который правит 37 лет.

Евгений Хвостик