С песней по выборам

Руководство КПРФ провело встречу с доверенными лицами партии на предстоящих парламентских выборах (Центризбирком зарегистрировал их список 13 августа). Среди прочих в этом статусе выступят некоторые известные партийцы, которым не удалось получить регистрацию в качестве кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: первый заместитель председателя комитета ГД России по международным делам Дмитрий Новиков, первый заместитель комитета ГД России по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин и лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ГД России Геннадий Зюганов

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Слева направо: первый заместитель председателя комитета ГД России по международным делам Дмитрий Новиков, первый заместитель комитета ГД России по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин и лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ГД России Геннадий Зюганов

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Встреча с доверенными лицами прошла в московском горкоме партии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов начал свое вступительное слово с исторического экскурса: «У каждой нации, у каждого народа есть историческое время. Мы пять лет проболтали с Горбачевым, десять лет пропьянствовали с Ельциным». Но левоцентристское правительство Евгения Примакова, Юрия Маслюкова и Виктора Геращенко «предотвратило гражданскую войну», и теперь глава КПРФ предлагает вернуться к этому курсу.

При этом господин Зюганов отдал должное президенту Владимиру Путину, который «предложил спасительную стратегию», включающую борьбу с терроризмом и построение «русского мира». Похвалил он и премьера Михаила Мишустина, чье правительство «преодолело ковид и сумело справиться с 32 тыс. санкций». Однако те, «кто грабил страну в 90-е», настаивают на высокой ставке Центробанка, в которой коммунисты видят главный тормоз развития экономики. Заодно лидер Компартии призвал власти учиться у Иосифа Сталина, посетовав, что Волгоград все никак не переименуют в Сталинград, а памятник Феликсу Дзержинскому не возвращают на Лубянскую площадь.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что, в отличие от коммунистов, «ни одна политическая партия не представила детализированную программу развития страны, бюджет развития».

Он напомнил, что КПРФ выставила на выборы всех уровней 5,5 тыс. кандидатов, а ее доверенными лицами стали «прославленные военачальники, герои специальной военной операции, деятели культуры, спортсмены, молодежь». Такой статус получили и некоторые партийцы, которым не удалось зарегистрироваться в качестве кандидатов. Одним из доверенных лиц стал директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, который «испытал на себе давление власти, но остался стоек и уверен в победе социализма». Сам господин Грудинин похвалился, что построил в своем хозяйстве «территорию социального оптимизма». «Вот мы идем с Геннадием Андреевичем по совхозу, а люди здороваются и улыбаются, потому что они живут в месте, где всегда о них думают»,— поделился радостью директор.

Общественный деятель Николай Платошкин, который не может участвовать в выборах из-за судимости по статье о склонении к массовым беспорядкам, также зарегистрировался в качестве доверенного лица КПРФ. «Сейчас я обращаюсь к тем, на кого льются ушаты антикоммунистической пропаганды: придут коммуняки, все отберут, Зюганов отберет вклады и так далее. Помните, друзья и товарищи, русскую поговорку: кто сильнее всех кричит "держи вора"? Те, кто душит вас налогами, лишает вас свободы общения в интернете, обеспечил вот такую судебную систему, кошмарит вас проверками»,— перечислил господин Платошкин, не называя конкретных персоналий. Он пообещал в случае получения КПРФ большинства мест в Думе собраться в этом же зале (впрочем, не слишком вместительном) для заслушивания первого отчета фракции о проделанной работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с доверенными лицами КПРФ на выборах депутатов Государственной думы Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ / купить фото Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с доверенными лицами КПРФ на выборах депутатов Государственной думы Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ / купить фото Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ / купить фото

Некоторые доверенные лица речам предпочитали музыку. Например, народная артистка России Надежда Крыгина спела песню «Я лечу над Россией». «Самому захотелось запеть, но надо было сто грамм выпить»,— воодушевился бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов, также вошедший в список доверенных лиц. Он отметил, что победить КПРФ сможет только на честных выборах, а значит, нужно усилить контроль. «У меня предложение, но я не знаю только, как его реализовать: пригласить наблюдателей из Китая и Вьетнама»,— сказал адмирал, вызвав одобрительный гул в зале.

Заслуженная артистка РФ Валентина Пудова рассказала, что в родной Удмуртии ей не дают петь, отменяют концерты, в связи с чем попросилась в совхоз к Павлу Грудинину. «Уборщицей: буду мыть и петь»,— пошутила певица. Она же и завершила встречу исполнением песни «И вновь продолжается бой», а все собравшиеся встали и с энтузиазмом подпевали.

Ксения Веретенникова