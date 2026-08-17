Москвичи и жители области снова жалуются на отсутствие бензина. В соцсетях расходятся ролики автомобилистов: кто-то сидит в машине с пустым баком — перед ним только что закрыли бензоколонку, кто-то снимает череду 50 машин к заправке на МКАДе и в городе. Причем час ожидания терпят не только те, кто приезжают в час-пик: некоторые начинают охоту за топливом еще в 5 утра и все равно вынуждены стоять в очередях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Люди делятся актуальной информацией о наличии бензина в чатах и специальных приложениях. Но не все сервисы эффективны, рассказали “Ъ FM” сами автомобилисты:

«Я чаще всего пользуюсь "Яндекс.Навигатором". В поиске набираешь заправку, на которой обычно заправляешься, у меня это "Роснефть". Высвечиваются открытые станции, показывается, какое топливо есть, и отображается очередь — средняя или большая. Информация обновляется примерно каждые полчаса. Если давно не было обновлений, водители обычно оставляют комментарии на картах. Если навигатор не работает, использую "ГдеБЕНЗ"». «Главная надежда всегда на независимые заправки, где цены на бензин могут доходить до 125 руб., а в некоторых регионах — и до 200 руб. При этом в "Яндексе" всегда есть риск увидеть работающую заправку, на которой в итоге окажется только дизельное топливо. Но в целом пользоваться такими сервисами стало удобнее. Они полезны, когда планируешь маршрут и хочешь в целом оценить вероятность заправиться бензином. Приложений довольно много. Возможно, в более острой, кризисной ситуации они пригодятся, особенно если принципиальна цена». «Я скачал приложение и попробовал им пользоваться. Через некоторое время решил проверить его еще раз и понял, что в тех местах, где я бываю, оно показывает не все заправки. Насколько я понимаю, сервис ориентируется на транзакции. Если какие-то сети, причем крупные, по каким-то причинам не участвуют в передаче этих данных, то заправки известных компаний вообще не отображаются на карте. Ситуация постоянно меняется, поэтому трудно на что-то рассчитывать наверняка. Подобное приложение может облегчить жизнь автомобилиста на начальном этапе, работать как своеобразное сито». «Мы пробовали несколько приложений, в том числе "Яндекс.Карты" и "2ГИС". Недалеко от дома есть заправка: приложение показывает, что около получаса назад там якобы была проведена оплата за 95-й или 92-й бензин. Но эта заправка закрыта уже около месяца или двух. "ГдеБЕНЗ", как мне кажется, немного потерял актуальность по сравнению с предыдущим кризисом: данные обновляются не так хорошо и не так часто. Многие перешли в "Яндекс.Карты", просто потому что это удобнее: едешь по маршруту, и не нужно заходить в отдельное приложение или на сайт. Сверять несколько источников достаточно сложно, потому что ни одно приложение или сайт не покажет со 100-процентной достоверностью, где именно есть бензин».

Дефицит бензина может сохраниться и осенью. Как пишет “Ъ”, пик спроса на топливо в сентябре может наложиться на плановые ремонты крупных НПЗ в России и одного из двух заводов Белоруссии.