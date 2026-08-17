Правительство Франции выделило €100 млн на помощь пострадавшим от лесных пожаров
Правительство Франции объявило о выделении комплексного пакета помощи пострадавшим от масштабных лесных пожаров, которые охватили страну этим летом из-за рекордной жары. Помощь будет оказана региональным властям, восстанавливающим местное хозяйство, малому бизнесу, туристическому сектору, гражданам, передает Bloomberg.
На пресс-конференции премьер-министр Себастьен Лекорню объявил о выделении прямой помощи в €12 млн департаментам Жиронда и Ланды, которые пострадали больше всего. В этих регионах на три месяца отменяются взносы в систему социального страхования и налог на имущество для предприятий.
Для покрытия убытков от пожаров создан гарантийный фонд в размере €30 млн. Проект поддерживается государственным инвестиционным банком Bpifrance, центральным французским правительством и регионом Новая Аквитания. Еще €2 млн будет потрачено на восстановление туристической инфраструктуры.
«Мы готовы задействовать все ресурсы,— подчеркнул господин Лекорню.— Когда мы говорим об освобождении от взносов на социальное обеспечение и налоговых поступлений, суммы могут очень быстро превысить €100 млн».
28 мая 2026 года премьер-министр Франции Себастьян Лекорню провел совещание с ключевыми министрами для обсуждения правительственных мер в связи с экстремальной жарой, установившейся в Европе. Причиной высоких температур, характерных для середины лета, стал так называемый «тепловой купол» – теплые потоки воздуха из Северной Африки оказались заперты над территорией Западной Европы из-за высокого давления. В этот период во Франции фиксировались рекордные для мая температуры, например, 25 мая в Бержераке было 34,7°C, а 26 мая в Бретани ожидалась жара до 36-37°C.
К 16 августа 2026 года около 2 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Франции были привлечены к операциям по тушению природных пожаров, еще примерно 2 тыс. военных находились в резерве. В ликвидации возгораний участвовали инженерные подразделения, а также использовались авиация и беспилотные системы, включая самолеты Airbus A400M, беспилотники Reaper и вертолеты. Обычно для тушения лесных пожаров применяются самолеты-амфибии Bombardier 415, но нынешняя ситуация потребовала дополнительных ресурсов на фоне масштабной волны жары и засухи.