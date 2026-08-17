Правительство Франции выделило €100 млн на помощь пострадавшим от лесных пожаров

Правительство Франции объявило о выделении комплексного пакета помощи пострадавшим от масштабных лесных пожаров, которые охватили страну этим летом из-за рекордной жары. Помощь будет оказана региональным властям, восстанавливающим местное хозяйство, малому бизнесу, туристическому сектору, гражданам, передает Bloomberg.

На пресс-конференции премьер-министр Себастьен Лекорню объявил о выделении прямой помощи в €12 млн департаментам Жиронда и Ланды, которые пострадали больше всего. В этих регионах на три месяца отменяются взносы в систему социального страхования и налог на имущество для предприятий.

Для покрытия убытков от пожаров создан гарантийный фонд в размере €30 млн. Проект поддерживается государственным инвестиционным банком Bpifrance, центральным французским правительством и регионом Новая Аквитания. Еще €2 млн будет потрачено на восстановление туристической инфраструктуры.

«Мы готовы задействовать все ресурсы,— подчеркнул господин Лекорню.— Когда мы говорим об освобождении от взносов на социальное обеспечение и налоговых поступлений, суммы могут очень быстро превысить €100 млн».

Евгений Хвостик