Мосбиржа готовится к первому размещению SPAC-компании

На Московскую биржу может впервые выйти компания специального назначения (Special Purpose Acquisition Company; SPAC или SPV). Процесс размещения должен начаться в этом году, вначале у таких организаций не будет листинга на самой торговой площадке. Об этом рассказал управляющий директор фондового рынка Мосбиржи (MOEX: MOEX) Владимир Овчаров на брифинге для журналистов «Медиадни».

«Сейчас идет структурирование сделки. Со стороны инфраструктуры все готово... Имя компании и сумму сделки назвать не могу, но это IT-сектор»,— уточнил господин Овчаров (цитата по «РБК Инвестиции»). По его словам, подобные сделки уже проходят на рынках США и Европы.

На непубличном этапе развития, добавил Владимир Овчаров, многие эмитенты не готовы пускать в число акционеров физлиц, но заинтересованы в привлечении капитала. «Они смогут реализовать это через структуру SPAC с тем, чтобы вложить эти средства в компанию, которая будет развивать перспективные проекты, а затем выйдет на IPO»,— пояснил представитель Мосбиржи.

SPAC — это компания, созданная специально для слияния с другой частной организацией, желающей выйти на биржу без процедуры IPO. У SPAC нет активов, истории деятельности или бизнес-плана. История SPAC-компаний на глобальных рынках началась в 1990-е, а пик популярности пришелся на 2020-2021 годы.