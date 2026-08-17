В России начали замедляться темпы роста цен на вино

В июле розничные цены на вино увеличились на 6–8%, тогда как в начале года рост оценивался в 10–12%. Эксперты связывают это со снижением спроса, ростом дешевого импорта из Аргентины, Чили, а также увеличением количества скидок и промоакций.

Также из-за общего падения продаж алкогольной продукции производители усилили промоактивность. Ритейлеры переходят к более гибкому ценообразованию, сейчас со скидками продается более 60% всего вина в рознице. Дальше повышать цены и перекладывать издержки на покупателя все сложнее — часть аудитории просто выходит из категории вина, переключаясь на пиво и крепкий алкоголь.

Подробности — в материале «Градус в Новом Свете».