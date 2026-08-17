В России начали замедляться темпы роста цен на вино
В июле розничные цены на вино увеличились на 6–8%, тогда как в начале года рост оценивался в 10–12%. Эксперты связывают это со снижением спроса, ростом дешевого импорта из Аргентины, Чили, а также увеличением количества скидок и промоакций.
Также из-за общего падения продаж алкогольной продукции производители усилили промоактивность. Ритейлеры переходят к более гибкому ценообразованию, сейчас со скидками продается более 60% всего вина в рознице. Дальше повышать цены и перекладывать издержки на покупателя все сложнее — часть аудитории просто выходит из категории вина, переключаясь на пиво и крепкий алкоголь.
Подробности — в материале «Градус в Новом Свете».
Снижение цен на тихие и игристые вина месяц к месяцу наблюдается впервые за четыре года, что гендиректор компании «Винторг» Родион Лукманов связывает со снижением покупательной способности населения и переходом потребителей в более низкий ценовой сегмент. В первой половине 2026 года продажи тихого вина из Аргентины выросли на 30,8%, из Чили — на 20%, а из ЮАР — на 10,2%, тогда как продажи российских вин снизились на 4,9%, а их доля сократилась до 59,5% против 60,2% годом ранее. Положительный эффект от повышенных пошлин на вина из недружественных стран к началу 2026 года фактически исчерпал себя, поскольку потребители стали чаще выбирать продукцию из дружественных стран.