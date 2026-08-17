«БТС-Мост Холдинг» выставил оферту миноритариям ЮГК по 74,25 коп. за акцию

Владелец 67,2% акций «Южуралзолото» (ЮГК) — «БТС-Мост Холдинг» — выставил оферту миноритариям компании, указано на сайте раскрытия информации. Цена оферты, согласно документу, — 74,25 коп. за акцию. Она определена как средневзвешенная цена торгов бумагами ЮГК на Московской бирже за шесть месяцев до предложения.

Оферта касается 72,9 млрд обыкновенных акций ЮГК серии 1-02-33010-D. Бумаги компании после сообщения об оферте подорожали на 3% — до 0,69 руб. за штуку, свидетельствуют данные торгов на 18:37 мск.

В конце июля «БТС-Мост Холдинг» уже направлял в Банк России оферту, касающуюся покупки бумаг. Тогда речь шла о 32,8% акций ЮГК.