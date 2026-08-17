«БТС-Мост Холдинг» выставил оферту миноритариям ЮГК по 74,25 коп. за акцию
Владелец 67,2% акций «Южуралзолото» (ЮГК) — «БТС-Мост Холдинг» — выставил оферту миноритариям компании, указано на сайте раскрытия информации. Цена оферты, согласно документу, — 74,25 коп. за акцию. Она определена как средневзвешенная цена торгов бумагами ЮГК на Московской бирже за шесть месяцев до предложения.
Оферта касается 72,9 млрд обыкновенных акций ЮГК серии 1-02-33010-D. Бумаги компании после сообщения об оферте подорожали на 3% — до 0,69 руб. за штуку, свидетельствуют данные торгов на 18:37 мск.
В конце июля «БТС-Мост Холдинг» уже направлял в Банк России оферту, касающуюся покупки бумаг. Тогда речь шла о 32,8% акций ЮГК.
В июле 2026 года АО «БТС-Мост Холдинг» стало собственником 67,2% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), а также 149 816 388 208 обыкновенных акций ЮГК. Ранее владельцем этого пакета была Российская Федерация в лице Росимущества, а смена акционеров произошла 16 июля 2026 года.
Покупка акций «Южуралзолота» состоялась в середине июня 2026 года, когда «БТС-Мост Холдинг» приобрел 67,2% акций ЮГК и доли связанных структур на торгах за 93,16 млрд рублей. Эта сделка произошла после того, как в июле 2025 года Челябинский суд передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры, конфисковав доли основного акционера группы Константина Струкова.
В начале июля 2026 года было объявлено, что ПАО ЮГК будет переименовано в Группу компаний «БТС-Золото», а Олег Ширяев был назначен главой группы. Согласно отчетности, по состоянию на конец 2025 года, 94,4% АО «БТС-Мост Холдинг» принадлежало предпринимателю Руслану Байсарову.