Экс-гитарист «Секрета» Андрей Заблудовский выпустил сольный альбом «Zabl Mono»

Бывший гитарист бит-квартета «Секрет» Андрей Заблудовский выпустил сольный альбом «Zabl Mono». Наиболее секретовский на этом альбоме звук — у песни «20 лет». Хотя стартует трек как раз в духе главных конкурентов «Секрета» — «Браво». Тем не менее вокальные партии в припеве записаны в точности как у «Секрета».

В целом альбом «Zabl Mono» записан с замахом на гораздо более широкий стилистический спектр. По сути, «роком» здесь можно назвать не так уж много песен. В их числе — стартовая песня с кельтскими мотивами «Трубадур», в которой Андрей Заблудовский заявляет: «Я пою и я играю, больше ничего не надо».

Подробнее — в материале «Ъ» «Соло в моно».