Экс-гитарист «Секрета» Андрей Заблудовский выпустил сольный альбом «Zabl Mono»
Бывший гитарист бит-квартета «Секрет» Андрей Заблудовский выпустил сольный альбом «Zabl Mono». Наиболее секретовский на этом альбоме звук — у песни «20 лет». Хотя стартует трек как раз в духе главных конкурентов «Секрета» — «Браво». Тем не менее вокальные партии в припеве записаны в точности как у «Секрета».
В целом альбом «Zabl Mono» записан с замахом на гораздо более широкий стилистический спектр. По сути, «роком» здесь можно назвать не так уж много песен. В их числе — стартовая песня с кельтскими мотивами «Трубадур», в которой Андрей Заблудовский заявляет: «Я пою и я играю, больше ничего не надо».
Подробнее — в материале «Ъ» «Соло в моно».
В 1983 году Андрей Заблудовский присоединился к бит-квартету «Секрет», и с этого момента группа отсчитывает свою историю. Игорь Гаврилов из «Коммерсанта» считает, что альбом «Zabl Mono» лучше всего вписывается в понятие «авторская песня».
В 2024 году Максим Леонидов и Николай Фоменко выпустили первый из двух альбомов — «SPB FM Stereo, Vol.I», а в 2025 году вышел «SPB FM Stereo, Vol.II». В 2026 году также появился сборник обновленных хитов «Секрета» 1980-х — «Big Beat 83», для работы над которым не привлекали Андрея Заблудовского и Алексея Мурашова.
Андрей Заблудовский ранее выпускал альбомы под брендом «Секрет-99», которые вызывали интерес у поклонников группы. В альбоме «Zabl Mono» музыкант обращается к теме «поколения Й», вспоминая «поколение, молчащее по углам», и критикует «поколение Z» за увлечение рэпом и искусственным интеллектом.